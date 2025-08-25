Ricola i waterdrop® nawiązują współpracę na rzecz ziołowego nawodnienia
Wyjątkowa współpraca łączy alpejską tradycję z nowoczesnym podejściem, wprowadzając cztery owocowe kostki smakowe z dodatkiem witamin.
2025-08-25, 13:58

Ricola i waterdrop®, dwie marki znane ze stawiania na jakość i innowacyjne rozwiązania, połączyły siły, by zaprezentować nową koncepcję napojów: cztery specjalne kostki smakowe łączące szwajcarskie zioła alpejskie Ricola z owocowo-witaminowymi kompozycjami waterdrop®. Premiera kolekcji waterdrop® x Ricola odbędzie się w całej Europie 28 sierpnia. Współpraca ta łączy ponad 90-letnie doświadczenie Ricola w zakresie ziół z unikalnym podejściem waterdrop® do nawodnienia.

Od dawna cenimy wiedzę i doświadczenie Ricola na temat ziół – mówi Martin Murray, założyciel i dyrektor generalny waterdrop®. – Razem stworzyliśmy produkt wyjątkowy, o niepowtarzalnym aromacie, który wzbogaca codzienne nawodnienie o naturalne składniki roślinne.

Naturalny smak w połączeniu z wygodą

Każda kostka to starannie dobrana mieszanka owoców, witamin i ośmiu charakterystycznych ziół Ricola – w tym mięty, melisy, tymianku i czarnego bzu. Kostki smakowe powstały z myślą o osobach ceniących sobie świadome podejście do zdrowia i wygodę. Nie zawierają cukru oraz sztucznych konserwantów.

W kolekcji dostępne są cztery warianty kostek smakowych:

  • Raspberry Melissa – delikatne połączenie malin i melisy, wzbogacone o witaminy C, B6 i B12 wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
  • Lemon Mint – świeży, cytrusowy smak z nutą mięty, z dodatkiem witamin C, B3 i B12, które wspierają prawidłowy metabolizm energetycznego,
  • Pomegranate Mint – intensywne połączenie granatu i mięty, zawierające witaminy C, B6 i B12 wspierające odporność,
  • Verbena Citrus – łagodna kompozycja cytrusowa z nutą werbeny, przypominająca delikatne cytrynowe pastylki. Wzbogacona witaminami C, B1 i B9.

– Dzięki Ricola Drink Cubes wchodzimy w ekscytującą nową kategorię, pozostając jednocześnie wierni naszym korzeniom – mówi Thomas P. Meier, dyrektor generalny Ricola. – Każda kostka odzwierciedla nasze przywiązanie do jakości, innowacyjności i naturalnych właściwości ziół alpejskich – teraz zaprezentowanych w nowoczesnej formie

